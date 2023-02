SEFIPLAN no “esconde” el dinero que Duarte desvió; paga deudas cuando puede

El secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) José Luis Lima Franco negó que el Gobierno del Estado retenga los recursos federales que demandan los municipios que acudieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la falta de su ministración durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.Y es que ante la acusación de algunos alcaldes de que la dependencia a su cargo no quiere suministrarles el recurso ordenado por el máximo tribunal constitucional del país, respondió que la administración actual cumple con el mandato destinando presupuesto actual, ya que se desconoce el paradero del que correspondía para ello.“Hay que resaltar que es falso lo que han dicho estos municipios, de que son recursos que están en el Gobierno y que no se les quieren pagar, es falso, son recursos que no tiene el Estado, que no sabemos si se los gastaron, si se desviaron para otra cosa, lo cierto es que no lo tenemos”, puntualizó en entrevista.Lima Franco reiteró que este tema lo están trabajando de la mano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a quién le corresponde definir lo que procederá, y en general ateniendo lo que dictamine la SCJN.“Estaremos atendiendo las indicaciones y las sentencias que están siendo emitidas (…) no traigo el monto a la mano (de lo que se les adeuda a los Ayuntamientos), pero sí todavía existen adeudos”, reconoció.El funcionario estatal expuso que, si se llegan a dar nuevas sentencias, el Ejecutivo veracruzano tendrá que tomar recursos del presupuesto de 2023 para saldar los adeudos que provienen de los ejercicios fiscales 2015, 2016, e incluso anteriores.“Enfatizar que el Estado no tiene recursos de ellos, que no se les ministraron, cuando llegó esta administración no había recursos de ellos, entonces estamos cumpliendo con las sentencias de la SCJN; sin embargo, decir que se atienden con los recursos de esta administración, es decir, no se están agarrando recursos que se tenían de ellos para ellos”, manifestó una vez más.El titular de la SEFIPLAN acotó que este año no les han informado de nuevas sentencias que los obligue a pagar adeudos pasados con las Alcaldías, enumerando que tienen conocimiento de 12 procesos que derivados de la presentación de controversias constitucionales en 2022.