SEFIPLAN “pasa la bolita”: Congreso decidirá cuánto recibirá UV en 2023

Al aclarar que serán los diputados quienes tengan la última palabra, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, reiteró que se cumplirá con lo que marca la Constitución respecto al presupuesto de la Universidad Veracruzana (UV), pero le tocará el 4 por ciento de los recursos de libre disposición del Estado, no del presupuesto total de la entidad.“Se ha ido aumentando el presupuesto de la Universidad Veracruzana, traemos para el 2023 un total de 3 mil 64 millones de recursos estatal (…), este año fueron 3 mil 63; el año anterior fueron 3 mil 62 millones de pesos.“Es decir, se ha venido cumpliendo año con año con el tema de la progresividad y se ha venido cumpliendo con los porcentajes establecidos y en el caso, para el 2023, que habla que se debe dar el 4 por ciento del presupuesto general pues se está cumpliendo, tomando como base que son los ingresos de libre disposición”, dijo.Cabe recordar que el rector de la Casa de Estudios, Martín Aguilar Sánchez, requirió al Congreso que se calcule un presupuesto con base en el presupuesto total de la entidad por 148 mil 474 millones 622 mil 171 pesos, lo que implicaría asignarle a la institución un monto de 8 mil 569 millones 392 mil pesos para 2023.Lima Franco insistió en que la actual administración no puede calcular el 4% que le corresponde a la Universidad tomando como base el presupuesto general del Estado, pues en dicho total hay fondos para municipios y otros subsidios federales que no pueden tocar.Además, cabe recordar, en 2020 el actual Gobierno modificó la Ley para establecer que en el caso de organismo autónomos como la UV, cuando “les asignen porcentajes específicos del presupuesto general del Estado, la base para su cálculo será el total de los ingresos de libre disposición”.El Secretario también recordó que el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez pagó 3 mil 300 millones de pesos a la Universidad Veracruzana para que pudiera pagar una deuda que se generó en la administración de Javier Duarte de Ochoa con el SAT.Pese a todo esto, Lima Franco recordó que son los propios diputados del Congreso local los que tienen que determinar cuál es el monto total que deberá recibir la institución, pues el Gobierno del Estado sólo presentó un proyecto a los diputados.“Son 3 mil 300 millones de pesos que fueron directamente para sanear las Finanzas de la Universidad Veracruzana. Al final del día caerá en la discusión de los diputados, de ustedes, en su soberanía; nosotros enviamos esta propuesta, pero bueno, es importante hacer esta declaración”, añadió.En cuanto al presupuesto general del Estado dijo que está compuesto por recursos propios que son cerca, en este caso, de 10 mil millones de pesos, con recursos federales como el FONE, el FASSA y otros que dan 50 mil millones de pesos de libre disposición.“Todos los demás recursos, como el destinados a los municipios, no se pueden “tocar”. Era necesario aclarar este punto, de ahí fue que se hizo la reforma al artículo 72 en esta Soberanía, se hizo la reforma a la Constitución de Veracruz en donde se especificó cuál era el presupuesto general del Estado y cuál debería ser la base con la cual se debe de hacer esta asignación a algunos entes autónomos que está también en esta Constitución de Veracruz“No podemos disponer de los recursos de los municipios, no podemos disponer de los recursos de los maestros, no podemos disponer de los recursos de los trabajadores de la Salud, no podemos disponer de los recursos para caminos, para carreteras”, argumentó.