Seguir con clases en línea resultará en una pérdida de aprendizaje: CIESAS Golfo

Continuar con la escuela "digital" en casa eleva el riesgo de una pérdida de aprendizaje en las y los estudiantes, alertó el académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Golfo, Felipe José Hevia de la Jara.



"Toda la información científica que nosotros disponemos coincide en que, si los niños no van a la escuela por una cantidad de semanas, aún con clases virtuales, hay una pérdida de aprendizaje".



Observó que Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y todos aquellos países en donde suspendieron la escuela, reportan pérdida de aprendizaje.



"Nosotros en México no tenemos esa capacidad de medir esa pérdida de aprendizaje, lo que sí sabemos es que antes de la pandemia ya había un rezago en aprendizaje básico".



Hevia de la Jara previó que después de la pandemia dicha pérdida aumente, es decir, que más niños no puedan restar, multiplicar, dividir o tener lectura de comprensión.



Observó que otro punto pendiente es la evaluación diagnóstica a los estudiantes, ésta última desarrollada de manera externa.



"Todas esas evaluaciones se están pensando en forma presencial pero en este año va a ser muy difícil que regresemos a clases presenciales".



Citó de ejemplo que hay otras alternativas para evaluar, entre éstas las evaluaciones vía telefónica.



"Son pruebas fáciles de hacer, no son caras pero estamos pensando con la Secretaría como implementarlas porque requiere mucha comunicación de los maestros y los niños".