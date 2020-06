Seguirá prohibida la venta de chácharas en tianguis de Xalapa: Alcalde

Durante una reunión con líderes tianguistas, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, reiteró que sigue prohibida la venta de chácharas, objetos electrónicos y demás productos no esenciales, pues los casos de personas contagiadas por COVID-19 van en aumento.



“Vender alimentos cumpliendo las reglas. Vender chácharas, ropa, cosas usadas, objetos electrónicos, no, definitivamente no. Entonces a esa gente que no podrá vender, les vamos a dar una despensa porque sabemos que necesitan llevar alimento a su casa”.



El Alcalde dio a conocer que en los diferentes tianguis ubicados en la ciudad será obligatorio el uso de cubrebocas para los vendedores y clientes, se colocarán lavabos y deberán colocarse gel antibacterial al ingresar, medidas que ya se habían estipulado pero que continúan por seguir en semáforo rojo.



“Se les va a dar a todo el que acuda a un tianguis, se le va a dar el cubrebocas gratis, si quieren entrar al tianguis deben usarlo, es obligatorio, ¿quieres entrar al tianguis? Te lavas las manos; vamos a poner lavabos y si ustedes nos ayudan ponemos gel antibacterial. Vamos a poner un cinta de acceso al tianguis. Se les va a dar una mascarilla para los trabajadores”.



El primer Edil comentó que es de suma importancia recordar que está prohibida la entrada a estos lugares, a mujeres embarazadas, niños y personas de la tercera edad.



“Tenemos que cuidar a esta gente, cuidar que se cumplan los requisitos mínimos que nos plantea el Sector Salud y en la manera de lo posible también tener un termómetro digital, para que quien tenga temperatura no pueda entrar”, dijo.