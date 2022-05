Seguirá sin resolverse conflicto por paradas de AU en Orizaba

No hubo ninguna reunión entre Transporte Público, autoridades de la empresa AU y personal del Ayuntamiento de Orizaba, tal y como estaba previsto para este viernes, luego del bloqueo que realizaran pobladores para exigir no se supriman las paradas de Autobuses Unidos en la ciudad.La cita estaba planeada para las 9:00 horas, en la Inspección de Policía pero nadie llegó, confirmó el coordinador de Seguridad Pública, Francisco Arenas Jaramillo, quien destacó que AU le notificó que no asistiría, en tanto personal de Transporte Público solamente no arribó.Afuera del edificio de seguridad, vecinos de diferentes colonias llegaron para "apoyar a AU”.“Pues queremos que vuelvan hacer las 23 paradas que había en Orizaba y esperamos también una respuesta por parte de las autoridades para saber qué acuerdos se dieron".Aunque no se descarta que esa reunión podría efectuarse en otro momento, aún no se tiene definido qué sucederá.Por lo mientras, este día los AU están bajando al pasaje en 22 paradas, la única donde no lo están haciendo es en la Avenida Cri-Cri, afuera del almacén Soriana.