Seguirá violencia en proceso electoral si la 4T no cumple con seguridad: PRD

La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Veracruz, reiteró el llamado al Gobierno del Estado para reforzar la seguridad para la población y los actores políticos, ya que hechos como el secuestro de Marina Garay Cabada pueden “enrarecer” el proceso electoral, advitió el presidente estatal del Sol Azteca, Sergio Cadena Martínez.



En conferencia de prensa, el político de la región de Los Tuxtlas fue más allá y dejó entrever que esta situación genera “suspicacias” al tratarse de una exalcaldesa priista y madre del presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, quien no mantiene coincidencias con el partido que gobierna el Estado y el país.



“El Gobierno tiene que actuar dando seguridad a todos, que esto no enrarezca el proceso electoral, no quiero pensar mal pero la verdad, le están pegando a actores importantísimos, que, si bien no están dentro de la coalición, es un Alcalde que no comulga con MORENA y eso me lleva a ser mal pensado, ojalá que se resuelva pronto y que doña Marina pronto regrese con vida con su familia”, dijo.



Cadena Martínez lamentó que esta situación ocurra en la región de donde él también es originario, por lo que insistió en que el Estado debe reforzar la seguridad en la zona y el resto de la entidad, pues de lo contrario la violencia se puede “desbordar”.



“Es muy lamentable, primero mi solidaridad para con su familia, yo soy de esa zona, soy vecino de ellos, los conozco, son gente de trabajo y este clima que se enrarece, nosotros le decimos al Gobierno que tiene que actuar, ustedes lo saben, nosotros los venimos señalando desde el año pasado, no es nada nuevo y lamentablemente si el Gobierno no cumple su función de darle seguridad a los candidatos y a la población en general, se van a seguir registrando hechos muy lamentables”, dijo.



Cuestionado respecto a la petición del alcalde Octavio Pérez Garay, quien pidió a las autoridades federales y estatales no intervenir en las investigaciones, descartó opinar, por lo que se limitó a mencionar que es respetuoso de la postura del edil.



“Él tendrá sus motivos, yo no puedo pensar por él pero si él lo hace con tal de preservar la vida de su madre, pues yo le doy la razón”, finalizó el líder del partido del Sol Azteca en Veracruz.