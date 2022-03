Según Abogado, la consulta de revocación “es innecesaria”

La consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador “es innecesaria", expresó el licenciado en Derecho, Antonio Hernández Chávez.El también también diputado de la Logia Masónica explicó que como estudioso del derecho este ejercicio no es correcto porque está jugando con el criterio, además que el Presidente no se presta para tener un diálogo y es evidente en el comportamiento que asume en las “mañaneras”."Personalmente como abogado creo que no es necesaria la consulta, eso lo digo como abogado y como parte de una institución masónica creo que debemos dejarle el criterio al señor Presidente de la República", dijo.No obstante, pediría que se le dé todo el apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) durante esta consulta, además que participar será respaldar el trabajo del organismo."Si no tuviéramos al INE desde hace años no tuviéramos una paz aparentemente como la que tenemos ahora, así como no tendríamos los cambios políticos actuales, por eso debemos y necesitamos darle toda la confianza al instituto, porque es una de las instituciones más fuertes".De manera general apuntó que todos los mexicanos sin importar ideología debemos estar unidos en este país."No olvidemos que quien tiene el poder tiene todo, entonces nunca se había visto un presidente que actuara como lo está haciendo el señor Andrés Manuel López Obrador".Finalmente dijo que México está caminando hacia un totalitarismo, al que no estábamos acostumbrados porque los gobiernos anteriores tenían una forma más sutil de hacer las cosas."Este cambio en el que vivimos ha beneficiado a algunos sectores, claro los menos, pero otros han sido perjudicados porque tenemos problemas laborales fuertes, falta de medicamentos, los servicios se han encarecido; tenemos una serie de problemas que se debieron haber atacado".