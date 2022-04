Según asistencia, analizarán si amplían nuevas jornadas de vacunación de refuerzo

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que dependerá de la asistencia al Segundo Refuerzo de vacunación contra COVID-19 valorar si se realizan más jornadas para inmunizar a adultos mayores con la cuarta dosis.“Van a estar dos días (vacunando); de principio 25 y 26 porque sentimos que, en esos días, con la información, el adulto mayor es muy responsable y va a venir. Ya valoraremos si se necesita ampliar esos días”, dijo.Cabe señalar que, con un total de 27 municipios, este 25 y 26 de abril se realizará la jornada de aplicación del segundo refuerzo de la vacuna a adultos mayores.La aplicación de la cuarta dosis incluye a Xalapa y Veracruz, además de 25 municipios extras donde se podrán aplicar dosis a otros sectores de la población.Sobre este tema, el delegado reiteró la importancia de que los adultos mayores puedan acudir a vacunarse.Indicó que si bien la campaña para aquellos que no se han inmunizado continúa en 33 municipios, con el propósito de llegar a la mayor parte de la sociedad que falta, la población principal son los mayores de 60 años.El servidor público recordó que, pese a que los contagios han disminuido, los adultos mayores siguen siendo el sector de la población con mayor riesgo."Son los menos pero no ha acabado la pandemia por eso es importante que vengan", sentenció.Las sedes para la aplicación del segundo refuerzo para los adultos mayores serán en el gimnasio Omega de esta capital, en tanto que para Veracruz-Boca del Río será en el estadio Luis Pirata Fuente."También vamos a estar en Acayucan, Álamo, Boca del Río, en Catemaco, en Cerro Azul, en Chicontepec, en Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Fortín, Hueyapan de Ocampo", enunció.Otros municipios serán Orizaba, Naranjos, Pánuco, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Sochiapa, Tatahuicapan, Tantoyuca, Minatitlán.Reiteró que, si bien se estarán aplicando vacunas para otros grupos etarios, el "casi último llamado" es para los adultos mayores, de los que dijo que la cuarta vacuna "es vital para que no tengan problemas".Huerta Ladrón de Guevara apuntó que seguirán acudiendo a hogares de adultos mayores en postración mediante la brigada Correcaminos.Respecto a la campaña “Más vale tarde que nunca”, con la que se busca que adultos cumplan con su esquema de vacunación, recordó que concluye el 30 de abril.