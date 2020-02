Según Diputada, no hay más feminicidios, sólo “se dan a conocer más”

La diputada federal Corina Villegas consideró que no existen más feminicidios, sino que ahora sí, el gobierno da a conocer los casos a diferencia de pasadas administraciones que no lo hacía.



"Ahora se dan a conocer más, porque como ustedes saben el Gobierno actual no se presta a corrupción, pagos en los medios. Estos temas en anteriores gobiernos eran ocultos, no sabíamos y ahora todo es transparente".



Insistió al decir que anteriormente no se daban a conocer los casos de feminicidios. Agregó que en el Estado de Veracruz se está trabajando a marchas forzadas en cuanto a la inseguridad, que acentuó desde años atrás y que está afectando a diversos sectores, entre estos el de las mujeres.



Dijo que se deben cambiar aspectos en las leyes para ya no ser tan tolerantes en México con las circunstancias que se presentan contra mujeres.



"Desde que se presenta el acoso, que no se respeta a una mujer, comienza a generarse la inseguridad hacia ella y termina en lo que vemos en la actualidad en el país", dijo.



Se le preguntó si los cinco años que decidieron aumentar los diputados a las condenas de quienes comenten feminicidios son suficientes, a lo que dijo que no. "Tenemos que trabajar desde el fondo este tema, desde la familia, todos esos valores que se han perdido y que terminan en esas muertes".



De igual forma, dijo que los padres de familia deben involucrarse en proteger a los niños y niñas, pues sólo así el tema de violencia contra ellas se va ir erradicando.



Finalmente, se pronunció en contra de la castración química a quienes comenten violaciones.