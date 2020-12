Según Diputado Alexis Sánchez, “renunció” a MC; le recuerdan que lo expulsaron

El diputado local Alexis Sánchez García no renunció al partido Movimiento Ciudadano (MC), porque ya había sido expulsado desde mayo pasado, informó el partido estatal a través de un comunicado.



Se explica que el pasado 12 de mayo, la Coordinación de MC en Veracruz presentó una denuncia a la Comisión de Justicia Intrapartidaria señalando violaciones por parte del Diputado al votar a favor de la aprobación del Dictamen de Reforma Electoral que impulsó el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



A partir de esa fecha, expone el comunicado, inició un procedimiento disciplinario en su contra, al considerar que había realizado violaciones graves a los Documentos Básicos, la Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos y Carta de Identidad, así como el Reglamento de las y los Legisladores de Movimiento Ciudadano.



De igual modo, se menciona que el Diputado no se presentó ante la audiencia donde se pudo haber defendido ante el órgano interno de justicia de Movimiento Ciudadano.



Sin embargo, la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria estableció que sí existió violación por parte de Sánchez García en la transgresión e incumplimiento a los Documentos Básicos, por tanto, en virtud de que ya no era militante, existía imposibilidad de expulsarlo, aunque su expulsión fuera inminente.



Es así como el día 22 de mayo, en sesión extraordinaria de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano se reconoció a la diputada Ivonne Trujillo Ortiz como la única representante del instituto político en el Congreso del Estado de Veracruz.



Fue el día 28 de mayo cuando se entregó el oficio al Secretario del Congreso solicitándole que retirara el logotipo y nombre del instituto político de cualquier espacio relacionado con el diputado Alexis Sánchez García.



Por tanto, al anunciar que este día el legislador se une a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el instituto político Movimiento Ciudadano en Veracruz, aclaró que Sánchez García ya había sido expulsado por emitir su voto a favor de la reforma electoral impulsada por Morena.