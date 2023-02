Según Diputado, funciona la estrategia de seguridad en Veracruz

Pese a la ola de violencia que se ha desatado en Veracruz desde principios de este 2023, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Roberto Francisco San Román Solana, respaldó la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno estatal.El morenista afirmó que los hechos de violencia “no se tapan” y aunque admitió que sí se han disparado, dijo también que las autoridades de Veracruz, especialmente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez trabajan cada vez que ocurre un hecho de alto impacto.“La estrategia, sigo pensando que es la correcta. Yo respaldo al Gobernador, respaldo al secretario de Seguridad Pública también”, dijo.El legislador precisó que, por su parte, no comulga con culpar a los gobiernos anteriores de los hechos de violencia en la entidad, sin embargo, sostuvo que es una realidad que cuando un tema se descuida “te va a cobrar factura”.Señaló en ese sentido que la estrategia actual se enfrenta a años de atrasos en el rubro de la seguridad, como la falta de policías y la poca capacitación que se les daba a los existentes.San Román Solana agregó que, desde el primer día de la administración, una de las preocupaciones principales ha sido la seguridad e independientemente de los hechos del último mes que han precisado de operativos especiales, se vela por la seguridad todos los días.“Ahorita se han juntado los hechos, es una realidad; pero también el día de hoy después de cada evento se da la cara, no se maquillan números ni tampoco se trata de decir cosas que no son, se dice la verdad y aun así que han estado sucediendo varios acontecimientos desafortunados, también decir que los números no mienten, en todas las estadísticas hemos estado a la baja y también por debajo de la media nacional”, aseguró.El legislador agregó que el actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla “tiene valores y bases” al tener carrera como miembro de la Secretaría de Marina (SEMAR), de ahí que justificó que está haciendo un buen papel al frente de la SSP solo por haber emanado de esas filas.“Yo creo en él y confío en él”, enfatizó.