Según Diputado morenista de San Luis Potosí, hay subejercicio en Veracruz

El diputado federal de MORENA por San Luis Potosí, Ricardo Delsol Estrada, afirmó que hay un subejercicio de mil 300 millones de pesos en el Gobierno de Veracruz, recurso que pudo servir para ayudar a diversos sectores de la población, como es el gremio de la construcción.



“Vemos que el Gobernador no se ha puesto las pilas, aclaro, es de MORENA y soy de MORENA pero aquí la corrupción no tiene colores, la ineptitud tampoco y hay que señalarlo y ser claros”, dijo.



El legislador por MORENA lanzó un llamado al gobernador Cuitláhuac García para que los recursos públicos sean utilizados adecuadamente y dando beneficios a las empresas locales en todos los sectores.



“No vamos a estar solapando compañeros torpes o incompetentes, que teniendo el recurso y un buen equipo de constructores, pues que no disperse el recurso y luego lo tengan que regresar. Veracruz no merece que esté pasando por esto”, dijo.



Refirió que al estar al frente de un Estado tan importante como Veracruz, tenían un compromiso no sólo con los empresarios de la construcción, sino con todo el pueblo veracruzano.



Lo anterior, lo manifestó luego de acompañar a los integrantes de la Sociedad Mexicana de Industriales y Trabajadores de la Construcción (SMITC).



"Que me disculpe el compañero Gobernador pero el único mensaje que podemos dar es que se ponga a trabajar, tiene buen material para que pueda sacar al Estado. Creo que Veracruz se merece gente competente", concluyó.