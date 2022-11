Según Evangélicos, por “tradición” deben permitirse nacimientos en edificios de Gobierno

Ante el proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que prohibiría la instalación de nacimientos de Navidad o cualquier tipo de adorno religioso en edificios de Gobierno, el presidente de la Red de Iglesias Evangélicas del Estado Veracruz, Alfredo Luna Murillo, dijo que esto es una insensatez y “abuso” de los ministros al no tener idea de la identidad cultural de la nación."Esto no es progresismo, sino es anacronismo porque no se están considerando las costumbres, la cultura de un pueblo y la Corte al pretender arrancar de tajo esta festividad realmente es una locura propia y exclusiva de las dictaduras esto es una moda de laicismo", dijo.Luna Murillo mencionó que está propuesta de ser aprobada va a causar solamente irritación y hasta convulsión social en el pueblo.Consideró que la SCJN debería estar ocupada en la violencia que afecta al país y no en este tema.