Según ingeniero, jabón provocaría los constantes accidentes en la Xalapa-Coatepec

De acuerdo al ingeniero químico industrial Héctor Ceballos Melgarejo los frecuentes accidentes viales que ocurren cuando llueve en la carretera Xalapa-Coatepec serían por el jabón que contienen las aguas negras en la zona: burbujas que salen volando se depositarían en la carretera las 24 horas del día.“Los accidentes que ocurren son frecuentemente en dos partes: en donde está el Río Sordo y en dónde termina los moteles. Ahí se dan ese tipo de accidentes, yo diría que el 90% de ellos se da cuando empieza a lloviznar. Eso quiere decir que ese momento el suelo se pone resbaloso”, dijo.Señaló que en ambos tramos de la carretera hay un cruce de aguas negras jabonosas, que antes eran riachuelos.Según sus análisis, las burbujas de jabón de estas aguas residuales, vuelan y se depositan en la carretera, provocando que se vuelva resbaladiza cuando llueve.“He tratado de hablar con varias autoridades sobre ese problema, pero piensan que no es lo correcto. Sin embargo, insisto en que deberíamos de hacer análisis de muestras sobre la carretera para ver si hay sustancias activas al azul de metileno, que serían las sustancias propias de los detergentes y jabones”, dijo.Ceballos Melgarejo incluso comentó que se puso en contacto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero sólo le comentaron que “lo iban a ver”.“Si es el caso (que el jabón cause los accidentes), lo que hay que hacer es poner una barrera física para evitar que la espuma se deposite en el pavimento. Se puede poner un muro, conducir mediante un tubo las aguas para que esto no impacte en la carretera”, concluyó.