Según MORENA, todo México quiere la Reforma Electoral

Aunque miles expresaron su rechazo a la Reforma Electoral y apoyo al INE, consejeros del Distrito XV de MORENA, en voz de su compañero Marvin Erick Hernández Becerril, aseguraron que esta iniciativa no es del Presidente sino de todos los mexicanos.Reprocharon además que México tenga una de las democracias más caras del mundo."Desde este lugar queremos decirle a Lorenzo Córdova y, a la oposición, que no es solamente la iniciativa del presidente de la República, es la iniciativa de todo el pueblo mexicano. Lo saben muy bien y por eso le temen. Quisieron esconder la voz de la ciudadanía para no perder sus privilegios".Hernández Becerril, en rueda de prensa esta tarde acompañado de los demás consejeros, aseveró que con esa propuesta en materia electoral se creará una democracia sólida y firme, ofreciendo seguridad, respeto al voto y legalidad.Aseguró que cuando ésta sea aprobada, se ahorrarán cerca de 24 mil millones de pesos al año, los cuales se destinarán al beneficio público y atención de las verdaderas necesidades de la población.En el caso de los partidos políticos, expresó que con la reforma se reducirán los altos costos que le significan al erario y entonces se les obligará a convertirse en instituciones autosostenibles"Con la reforma se pretende la reducción del financiamiento de los partidos exclusivamente para las campañas electorales, es decir que en años que no sean electorales, los partidos no van a recibir ni un solo peso de dinero público y serán los militantes los que aporten para las actividades de los mismos".Asimismo citó que la encuesta realizada por el INE en donde, dijo, el 52 por ciento de las personas encuestadas están a favor de sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, como único órgano electoral.EL 87 por ciento está de acuerdo con la reducción del número de diputados y senadores a nivel federal, el 78 por ciento se ha posicionado a favor de que consejeras, consejeros, magistradas y magistrados electorales sean elegidos a través del voto. Y el 74 por ciento dice que sí a la reducción de los recursos que se le otorgan al INE.Acudieran a la rueda de prensa los consejeros de MORENA Verónica Martínez Mofil; Hiram Nabor Álvarez Pellico; Dulce María Corina Villegas Guarneros; Rubén Guerrero Caballero; Nallely Camarillo; Marvin Erick Hernández Becerril; Bryanda Welsh Clemente; Fred Eduardo Olivares Tobón; Deyanira López Ferman; Miguel Angel Rodríguez García.