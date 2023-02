Según periódico jarocho, la Torre Centro “desvió el Norte”; Cuitláhuac se burla

Al pedir que continúe la presión social contra el Juez que amparó la Torre Centro en la ciudad de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez recriminó que un medio de comunicación del Puerto se atreviera a afirmar que el edificio “desvió el Norte”, pese a los daños que el inmueble causó en la zona por los fuertes vientos en días pasados.En conferencia de prensa, el mandatario hizo referencia a lo publicado por el periódico Notiver, al cual ya ha criticado en el pasado.Y es que el medio afirmó que “la altura y colocación estratégica de rompevientos logró desviar los vientos de casi 149 kilómetros por ahora salvando así a toda la ciudad”.Apenas el pasado viernes, los vientos derribaron ventanales y parte de las estructura de la Torre, lo cual cayó sobre un vehículo que destrozó. “Ahí está tu desviada del Norte”, dijo el Gobernador.“O sea, yo lo dudé, yo dije: ‘¡no! O sea, es un chiste, ya dejen de hacer memes’. Luego nos da por los memes, así son, de hacer cierto sarcasmo, cierta burla, ¡y no! Que me muestran que el medio se atrevió a decir que desvió el norte. ¿A dónde lo mandó? ¿Para Cuba? Para dónde porque nos pegó durísimo, todo el mundo lo sintió, dicen que desvió el norte, imagínense”.Cabe recordar que tras lo ocurrido, el mandatario también responsabilizó al Juez federal Mario de la Medina Soto , quien falló a favor de los dueños de la torre pese al peligro que ya habían constatado las autoridades.“Por fortuna también hay medios y los felicito de que difundieron la verdad porque esto tiene que hacer presión al Juez, presión mediatica, es presión social, que es esta presión pues que razonen las cosas de mejor manera en beneficio de la gente, no solamente de un particular cuyo interés es económico. Hay interés social también que proteger, esperemos que resulte, les agradezco a muchos medios porque sí se habló mucho del tema”, dijo.