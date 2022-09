Según PRI, en Veracruz todavía podría haber alianza con PAN y PRD

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, Marlon Ramírez Marín aseveró que aún no se puede descartar la alianza entre este instituto político con el PAN y el PRD.Al defender la propuesta de los diputados federales del PRI para mantener al Ejército en las calles realizando tareas de seguridad pública, dijo que es voluntad de los tres dirigentes en la entidad mantenerse en alianza rumbo al 2024.Cabe recordar que, en días pasados, diputados federal del tricolor propusieron una iniciativa para que el Ejército Mexicano se mantenga en las calles hasta el 2029, propuesta que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió.Dicha acción fue vista como una traición del tricolor a la agenda que han establecido los tres partidos rumbo al 2024.Al respecto, Ramírez Marín indicó que la iniciativa y aceptación de la misma, demuestra que la estrategia de seguridad del gobierno actual no funciona, por lo que está sería una extensión de lo que se ha venido haciendo por más de una década.Señaló que basta recordar el episodio de la semana pasada en Orizaba, donde tuvo que llegar la Guardia Nacional, ahora al mando del Ejército, a meter orden.En entrevista, sostuvo que, en su caso particular, tiene una excelente relación con Federico Salomón, presidente estatal de Acción Nacional y Sergio Cadena Martínez, líder del PRD en la entidad.“Yo les puedo decir que cuando llegue el momento de analizar y de revisar los temas de las alianzas, seguramente pondremos por delante el interés superior de México”, dijo.Agregó que es voluntad de los tres dirigentes estatales a nivel Veracruz continuar con la alianza para el proceso electoral del 2024, pues ha tenido encuentros con ambos dirigentes y los tres están en la misma posición.Igualmente, sostuvo que la dirigencia del partido en Veracruz y el resto de las entidades federativas respalda la gestión y el trabajo que ha realizado Alejandro Moreno a nivel nacional, de ahí que no sea quien esté poniendo en riesgo la alianza.