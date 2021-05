Según Yunes Márquez, no llegó citatorio de Fiscalía a su domicilio

Tras darse a conocer que no acudió a comparecer ante la Fiscalía General del Estado como se le había citado, el excandidato panista por la Alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez justificó que nunca lo notificaron en su domicilio particular.



Cabe recordar que Yunes Márquez perdió la candidatura pues el Tribunal Electoral de Veracruz determinó que falseó su lugar de residencia. Según ha acusado MORENA, viviría en Alvarado y no en la ciudad de Veracruz.



Este día, el abogado Jorge Reyes Peralta —abogado de la morenista que denunció— informó que el excandidato no llegó a la Fiscalía, a pesar de estar imputado por haber falsificado documentos.



“Al no haber sido citado formalmente en mi domicilio particular para comparecer ante la autoridad ministerial, y con la finalidad hacer válido mi derecho humano a una adecuada defensa, (…) presenté un escrito ante esa autoridad para transmitir mi deseo de cooperar de forma voluntaria a la investigación instruida en mi contra”, dio a conocer Yunes Márquez en comunicado.



El panista detalló que ya nombró a sus abogados para atender el caso y aseguró que demostrará su inocencia “con toda contundencia”.



“Reitero ante la Fiscalía del Estado y a las y los veracruzanos, mi total compromiso de esclarecer todas las investigaciones ministeriales que pudiesen estar en curso en mi contra. Por ello, pido a las autoridades cumplan con las exigencias y formalidades previstas en nuestro ordenamiento jurídico”, demandó.