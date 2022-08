Segunda edición de “VeracruzSano” visibilizará la importancia de la salud mental

Regresa a Xalapa en su segunda edición “VeracruzSano”, con mastografías y conferencias gratuitas sobre salud sexual y salud mental.Francisco Enrique Pérez Carreón, director gerente del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV), exhortó a asistir a este evento, que este año será en el Museo de Antropología, en dónde montarán módulos en los que analizarán el nivel de glucosa en la sangre, charlas de salud reproductiva, entre otros.El evento se llevará a cabo el 25 y 26 de agosto en el Museo de Antropología de Xalapa.“El día viernes tendremos mastografías gratuitas. Dentro de las conferencias están enfocadas en su mayoría a la salud mental que afecta en el largo o mediano plazo cuestiones cardiológicas”, indicó Pérez Carreón.Los temas que se tratarán son: El papel del estrés en la vida diaria; Actividad física, una medicina para el corazón y la mente; Atendiendo mi depresión; La sexualidad en el adulto mayor; Nutrición consciente; Alimentación y emociones; Cómo atender mi ansiedad; Síndrome del corazón roto; y Duelo.“Parte de estas conferencias van enfocadas dado que en pandemia tuvimos fallecimientos y el cómo lograr ese pensamiento que tarde o temprano nos va a afectar en un sistema del corazón. Este evento está enfocado especialmente al adulto mayor que son nuestros derechohabientes pero está abierto al público en general”.La especialista en Psicología por la UNAM, Alejandra Bonola Jiménez, resaltó la importancia de la salud mental en la vida diaria; “es imposible hablar de salud sin contemplar la salud mental, uno de los objetivos de este evento es visibilizar la importancia de la salud mental para la atención integral de cualquier condición de salud. En específico las cuestiones metabólicas y todo lo que tiene que ver con el cardio requieren de una atención constante por parte del paciente, la familia y del sistema de salud”.Advirtió que si no se contemplan temas como depresión, manejo de estrés, ansiedad y otros, es muy complicado que una enfermedad considerada orgánica tenga un control adecuado, por lo que señaló que el evento contempla la salud en su complejidad.Por su parte, Pérez Carreón afirmó que el deterioro de la salud mental por pandemia lo ven por la cantidad de decesos en sus derechohabientes, sin embargo, no tienen una cifra certera de los decesos, “de los derechohabientes fallecidos aún no se registran todos esos casos, pues hay familiares que por desconocimiento no han solicitado los derechos. Aun así se ha elevado en un 8 por ciento en jubilados y 4 por ciento en personal activo desde el inicio de la pandemia”.Comentó que para seguir con las medidas sanitarias ante la pandemia, los interesados en participar tienen que registrarse previamente debido a que el aforo es limitado. Se podrá hacer en la página del SSTEEV: www.SSTEEV.gob.mx tanto para inscribirse a conferencias como para obtener cita para la mastrografía.El evento contará con distintas actividades durante todo el día, no sólo conferencias, las cuales también se reproducirán al exterior a través de una pantalla. También se contará con la presencia de PrevenIMSS, Secretaría de Seguridad Publica, DIF y exhibiciones de artesanos.