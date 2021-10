Seguramente lo he visto pero no lo identifico bien: AMLO sobre Sergio Gutiérrez

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también dijo desconocer al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.Fue en una conferencia matutina en septiembre pasado, cuando el titular del Ejecutivo federal refirió que seguramente lo ha visto pero no lo ubica.“Yo no sé qué pasa en la Cámara, no conozco al dirigente de la Cámara de Diputados, o sea, seguramente lo he visto y eso pero, digo, no lo identifico bien”, asentó López Obrador.Esto, mientras que el Mandatario federal afirmó “conocer bien” a la presidenta de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, quien hasta hace unos meses fue Secretaria de Gobernación en su administración. “Pero no estoy metido en todo eso”, insistió el Presidente.Y es que este lunes durante su reunión con medios de comunicación, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez también desconoció al diputado federal por MORENA, añadiendo que no sabía qué había hecho, ni que hubiese trabajado en la lucha “por la transformación” en Veracruz.García Jiménez declaró que aunque han coincidido en eventos como el de los 200 años de los Tratados de Córdoba, no ha tenido trato con él.“No lo conozco. No es diputado del Estado de Veracruz, es diputado del Estado de México. Ganó la diputación por el Estado de México y se reeligió como diputado del Estado de México, por eso no tengo relación con él, no tengo conocimiento (...) no lo conozco, no sé quién es, qué hizo".Es así que, al igual que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien desde septiembre desconoció al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el Mandatario veracruzano refirió que tampoco ha tenido ningún trato con él y no sabe de su trayectoria, ya que en los inicios de la Cuarta Transformación, “yo no vi a Sergio Gutiérrez”.