Seguridad Pública escuchó y desplegó a granaderos en Xalapa, celebran Empresarios

Tras el despliegue de granaderos este jueves, empresarios de Xalapa agradecieron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por escuchar sus peticiones e implementar un operativo para evitar disturbios y afectaciones en comercios de la zona centro por parte de manifestantes.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, Octavio Jiménez Silva, explicó que el sector hizo un llamado que fue escuchado, luego de que restaurantes, hoteleros y comercios en general tuvieran pérdidas económicas por los disturbios de la última manifestación violenta, el pasado 8 de junio.



Es por ello que, ante el anuncio que se hizo en redes sociales de una manifestación no pacifica, se observa que las autoridades actúan para que prevalezca el Estado de Derecho y se cumplan las leyes para salvaguardar a la sociedad y la integridad de las personas.



“Por eso nosotros agradecemos que Seguridad Pública haya tomado las medidas pertinentes para prevenir, porque lo que nosotros solicitamos fue con base en que primero la prevención y después la acción, entonces ahorita están previniendo para que no haya ninguna situación fuera del orden”, dijo Jiménez Silva.



De igual modo, dijo que esta acción de mantener listo al operativo antimotines es un aviso de la SSP para que aquellos que más adelante quieran manifestarse sepan que si lo hacen de manera pacífica y en orden, se respetará su derecho.



“Pero si no es así, se van a cumplir las leyes que sancionan y detienen a quienes actúan de forma ilícita”.



Por otra parte, comento que quienes se manifiestan también deben ser responsables ante la contingencia sanitaria, de manera que deben tomar en cuenta guardar la distancia entre ellos mismos, así como con la población que transita a su paso, además de utilizar cubrebocas durante todo su trayecto.



“El Gobierno está haciendo su trabajo pero también, aunque sea una manifestación pacífica, deben utilizar sus cubrebocas para seguridad de todas las personas”, finalizó Octavio Jiménez Silva.