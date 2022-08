Seguro Social ignora a qué abogado se refiere denuncia laboral que se publicó

Con relación a diversos señalamientos de actuación ante autoridades laborales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte informa:Se recibió denuncia realizada por una ciudadana, por hechos suscitados el día 19 de mayo de 2021 en las oficinas que ocupa la Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje.En consecuencia, se le brindó la atención correspondiente, mediante la cual se atendieron los puntos petitorios de origen, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de que se haya emitido una resolución por parte del citado órgano.Es importante recalcar que ningún representante legal de este Instituto compareció en el juicio laboral motivo de la denuncia, por lo tanto, no era posible determinar responsabilidad alguna o acto de corrupción por parte de algún abogado adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social.Asimismo, cabe mencionar que la queja publicada en la página de difusión electrónica no es precisa en indicar circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni mucho menos señala el nombre del supuesto abogado de este Instituto que aparentemente haya cometido actos de corrupción, por lo que no es posible determinar responsabilidad alguna.Finamente, es importante mencionar que la Junta determinó enviar el expediente por incompetencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.El IMSS en Veracruz Norte reafirma su responsabilidad de informar con veracidad a la población en general.