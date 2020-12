Semáforo rojo en Tecolutla, porque población “aflojó” medidas sanitarias: Alcalde

Si a partir de hoy el municipio de Tecolutla regresa a la luz roja del semáforo epidemiológico regional COVID-19 es debido a que las personas “aflojaron” el cumplimiento de las medidas preventivas, aseveró el alcalde, Juan Ángel Espejo Maldonado.



Ante ello, dijo que los operativos de vigilancia se reforzaron para exigir el cumplimiento del uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos y mantener la sana distancia.



No obstante, la reactivación económica del municipio deberá continuar pero respetando las recomendaciones de salud, “debemos hacer conciencia de que la salud es primero, ya que sin salud, no hay economía, no debemos confiarnos ni bajar la guardia, todos unidos por Tecolutla podemos lograrlo”.



Cabe recordar que el semáforo de riesgo por COVID-19 en el municipio de Tecolutla se mantenía en luz roja del 14 al 27 de septiembre con 21 casos sospechosos, 4 defunciones y 1 deceso.



Sin embargo, del 28 de septiembre al 14 de octubre la luz pasó a naranja con 21 casos confirmados, 4 defunciones y 3 sospechosos.



La luz naranja del semáforo de riesgo se mantuvo hasta ayer domingo con un registro de 28 casos conformados, 4 defunciones y 11 sospechosos.



A partir de hoy 21 de diciembre, el municipio retrocedió a la luz roja al tener 33 casos conformados, 4 defunciones y 9 sospechosos, luz que se mantendrá hasta el 4 de enero del 2021.



El munícipe señaló que el comportamiento del semáforo epidemiológico ha cambiado debido a que las personas aflojaron el cumplimiento de las medidas preventivas por COVID-19, retrocediendo al amarillo a nivel estatal y al rojo en el municipio, lamentó.



Agregó que desde el Gobierno del Estado se hizo un llamado a los municipios que permanecen en semáforo rojo a cumplir las medidas preventivas, ya que si se acatan se evitará que los casos de Coronavirus se disparen en ese municipio.