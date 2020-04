Semana Santa se vivirá de manera “especial” por contingencia por coronavirus

Debido a la continencia sanitaria por Coronavirus, la bendición de los ramos que celebra la Iglesia Católica este domingo, se realizará de manera virtual.



El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, informó que mañana domingo se inicia la celebración de la Semana Santa, la cual se desarrolla del Domingo de Ramos al domingo de Resurrección.



En este sentido, dijo que las celebraciones litúrgicas se llevarán a cabo en todas las parroquias pero sin la presencia de los feligreses, es decir, lo harán de forma privada.



“Los sacerdotes en sus parroquias, los feligreses en sus hogares, unidos a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, desde la parroquia se ofrecerán todos los servicios que se ofician en Semana Santa pero sin la presencia de los fieles”, refirió Suazo Reyes.



Sobre el Domingo de Ramos, expuso que la bendición, que es un sacramental, se hará desde las parroquias y en el caso del Arzobispo Hipólito Reyes Larios, se llevará a cabo desde la Catedral, donde hará oración y esa llegará a los hogares y familias que estén unidos espiritualmente con esa acción.



De esta manera, informó que la celebración del Domingo de Ramos en la Catedral Metropolitana, se realizará a las 12:30 horas y será presidida por el Arzobispo de Xalapa.



En este sentido, destacó que las demás celebraciones como la del Jueves Santo y Viernes Santo, serán a las 6 de la tarde y el Sábado Santo a las 9 de la noche.



“En todas las celebraciones, igual que en las eucaristías, se seguirá la misma indicación que el Arzobispo nos señaló el día 27 de marzo, donde pidió que las Iglesias se mantengan abiertas pero los oficios litúrgicos se celebren de forma privada, sin la presencia de los feligreses”, puntualizó.



Suazo Reyes recordó que en esta Semana Santa y por motivo de la emergencia sanitaria, no habrá celebración de Víacrucis, ni Procesión del Silencio.



“Estas acciones que eran muy frecuentadas por los feligreses, en esta Semana Santa no se realizará de forma multitudinaria, cada quien lo podrá hacer en sus hogares, rezar el viacrucis y rezar el rosario a la Virgen María por la procesión del silencio pero no de forma multitudinaria”.



Para finalizar, el vocero de la Iglesia Católica expuso que se vivirá una semana muy especial, por ser la más importante del año litúrgico en la Iglesia Católica y en esta ocasión, los feligreses no podrán estar presentes físicamente en los templos o en los lugares donde se hacen las celebraciones pero sí unidos espiritualmente.



“Esto nos recuerda que el Señor está presente en cualquier lugar, nos acompaña; y como dice la escritura, ‘donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo’. Entonces, ese rasgo especial de esta Semana Santa es porque las circunstancias así nos obligan”, finalizó José Manuel Suazo Reyes.