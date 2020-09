SEMAR controlará puertos, reitera AMLO desde Veracruz; garantiza trabajo a marinos mercantes

Al garantizar que habrá trabajo para los marinos mercantes de la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la Secretaría de Marina (SEMAR) se hará cargo de los puertos del país para acabar con la corrupción, el contrabando y el tráfico de drogas.



Asimismo, aseguró que este cambio en los puertos no ocurre por instrucción presidencial, sino por decisión del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.



“Estamos terminando ya la planeación para que la Secretaría de Marina se haga cargo de todos los puertos del país, vamos a poner orden en el manejo de los puertos y nadie mejor que el almirante Ojeda, que esa institución tan importante que es la Secretaría de Marina”, dijo.



Desde la ciudad de Veracruz, a donde llegó este domingo como parte de su gira de fin de semana por la entidad para revisar programas de Bienestar, el Ejecutivo federal aseguró con el control portuario por parte de la Marina —lo que requerirá cambios en la ley— se evitará que lleguen drogas a jóvenes del país.



“(Asumirán el control) para que se combata la corrupción en los puestos, para que se combata el contrabando, para que se combata el ingreso de drogas, sobre todo de fentanilo, de drogas químicas que son tan dañinas para los jóvenes.



“Por eso hemos tomado la decisión de que los puertos los maneje la Secretaría de Marina y he enviado una iniciativa de reforma al congreso que espero se apruebe”, dijo.



Garantiza trabajo a marinos mercantes



Tras su discurso, en entrevista, el Presidente garantizó además trabajos para marinos mercantes, quienes han advertido que se perderán miles de empleos al “militarizarse” los puertos.



“Que no se preocupen los marinos mercantes porque les va a ir mejor con esta reforma. Va a haber trabajo para ellos, se les va a tomar en cuenta, siempre han estado marginados desde que se privatizaron los puertos, se les marginó desde que se acabó con la marina mercante”, dijo.



De acuerdo a López Obrador, se llegó a tener una buena flota de la marina mercante en el país, pero todo pertenece a extranjeros.



“Había tanques petroleros, muchos barcos que eran de México, ahora ya no, todo pertenece a extranjeros, ese fue el fruto podrido que nos dejó la política neoliberal, entonces le digo a los marinos mercantes que no se preocupen”.



Por último, el Presidente afirmó que es la SEMAR la que busca tomar el control de los puertos, pero también incluirán al sector laboral.



“Ahora que los puertos van a estar manejados por la SEMAR, no por instrucción del Presidente, sino por decisión propia del Secretario de Marina, se les va a tomar en cuenta, se les va a incluir y no se les va a relegar como se les tenía en el periodo neoliberal”, dijo.