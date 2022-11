SEMAR, SESVER e IMSS implementan brigadas de salud en Veracruz

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que junto con la Secretaría de Marina (SEMAR), los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), iniciaron brigadas comunitarias en diferentes puntos de la entidad.“Ya estuvimos en Tuxpan, hoy comenzamos en Comapa. Son brigadas que van a los lugares donde no hay ni centros de salud, donde está más abandonada la gente”, expresó.En entrevista desde el Gimnasio Omega, donde este lunes entregaron pensiones a los adultos mayores de Xalapa a través del pago asistido, sostuvo que dicha estrategia está siendo complementada con el reforzamiento del IMSS Bienestar.“Va a ser la plataforma para atender tanto a los derechohabientes del Seguro Social como a todos los ciudadanos que no tienen seguridad social. El IMSS Bienestar es lo que fue el IMSS Coplamar, que era atender las zonas marginadas y nuestro Gobierno Federal ofreció un programa de médicos y medicinas gratuitas”, destacó.Huerta Ladrón de Guevara recordó que en el convenio que recientemente se firmó entre el IMSS y el Gobierno de Veracruz, se estipuló que dicho organismo se encargará de restaurar la infraestructura hospitalaria estatal.“Y vamos a reforzar con médicos, especialistas, enfermeras y medicinas, todos los centros de salud, las unidades médicas rurales, de las clínicas, y vamos a construir clínicas regionales como la del Puerto de Veracruz para atender mejor esta demanda en materia de salud que tiene la población”, precisó.El funcionario federal también recordó que Veracruz es la entidad con mayor déficit de médicos de los 100 mil que falta en todo el país, citando el caso de Chicontepec, donde hay plazas en la clínica del IMSS Bienestar que no se han podido cubrir y se tuvieron que llevar a siete especialistas cubanos.“El Gobierno del Estado va a hacer lo propio, ofreció una inversión de mil 400 millones de pesos el próximo año para este segmento. Estamos trabajando en el fortalecimiento, es un proceso gradual y el objetivo es tener médicos y medicinas gratuitas para todos”, reafirmó al exponer que previamente el Ejecutivo a cargo de Cuitláhuac García Jiménez ya invirtió mil 300 mdp en este rubro.