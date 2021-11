Sembrando Vida no ha dado resultados, afirman

Debido a que el programa Sembrando Vida no ha dado los resultados esperados, las autoridades deberían modificarlo, pues lamentablemente se siguen sacrificando áreas boscosas y la producción de maíz, en vez de crecer, ha disminuido en el país, señaló Juan Artemio Rodríguez Maceda, representante del Comité Regional Campesino en Orizaba.Recordó que ese programa surgió para fortalecer tanto el aspecto forestal como fomentar la producción de maíz, pues para recibir el apoyo se debía sembrar media hectárea del grano, pero debido a que el programa fue hecho al vapor, sólo propició que muchos echaran abajo media hectárea de bosque para sembrar ahí, mientras que los productores de maíz no recibieron recursos.Sin embargo, apuntó, los resultados no fueron los esperados, pues las cifras del INEGI y la Sader, anteriormente Sagarpa, dan cuenta que la producción no tuvo un aumento en el volumenSeñaló que a pesar de que con el programa Sembrando Vida aumentó significativamente la superficie cultivada, el rendimiento fue muy bajo, posiblemente porque zonas forestales no tienen una tierra adecuada para la producción de maíz, cuando el rendimiento en tierras buenas es de hasta cinco toneladas por hectárea.El representante del CRC señaló que los dos sectores son importantes, pero se debería apoyar por separado, para que así productores de maíz tengan esa ayuda y lo mismo el sector forestal, “sin mezclarlos”.