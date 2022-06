La mañana de este lunes enfrente del Palacio de Gobierno, Alicia Malpica Vázquez, una mujer de la tercera edad, se manifestó semidesnuda para exigir reparación de daños a su vivienda, ubicada en la calle Teodoro A. Dehesa, ocasionados por la construcción del Circuito Presidentes.Refirió que el problema data de unos 20 años y hasta la fecha no ha recibido indemnización alguna ni una solución por parte de las autoridades.La afectada amenazó que se irá quitando cada vez más ropa hasta que la atiendan.Pidió al Gobernador ser escuchada y que no la mande con “empleados de tercera categoría pues ellos no deciden nada”.