Senado sigue sin informar al Congreso estatal sobre comisión de Ricardo Monreal

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Cecilia Guevara Guembe, informó que aún no recibe respuesta del Senado de la República respecto a la conformación de la Comisión Especial para Investigar la supuesta existencia de probables abusos de autoridad en Veracruz.Recordó que el 7 de enero requirió a la Cámara Alta un informe sobre la situación legal de dicho órgano presidido por Dante Delgado Rannauro.“Nosotros desde aquí del Congreso pedimos que por favor nos informaran en qué momento se había conformado la comisión que estaban anunciando algunos senadores porque sí, nosotros sabemos que se tiene que autorizar en el Pleno y no hemos tenido conocimiento, hasta la fecha no hemos tenido respuesta, estamos esperando la respuesta", declaró la diputada local de MORENA.Cabe señalar que Guevara Guembe pidió a su homóloga en el Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, la información de la comisión para “generar un panorama de certeza para el órgano legislativo”, derivado de la controversia mediática que se ha suscitado respecto a dicho órgano.En su oficio, la presidenta del Congreso en Veracruz expresó que los senadores que conformaron la comisión reclamaron públicamente la detención y posterior sujeción a proceso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel “N”, por lo que estimó que este asunto trasciende a la vida pública de los involucrados y llega a las instituciones.“Como ente soberano debemos salvaguardar y procurar que en Veracruz se respeten los derechos humanos de toda la ciudadanía sin distingo partidista”, expresó Guevara Guembe el 7 de enero.De acuerdo con el Senado, la Comisión quedó conformada por los senadores Dante Delgado Rannauro, Eduardo Ramírez, Julen Rementería del Puerto, Beatriz Paredes Rangel, Raúl Bolaños Cacho-Cue, Miguel Ángel Mancera Espinazo y Sasil de León Villard.En otro tema, la morenista refirió que hasta el martes 18 de enero el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no había enviado la iniciativa para derogar el endurecimiento del delito de ultrajes a la autoridad.Y es que el Ejecutivo estatal señaló que acataría la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en ese sentido, luego que comprobó que 6 jóvenes fueron injustamente detenidos y dirigidos a proceso, acusados falsamente de agredir a policías con cuchillos en Xalapa."El Gobernador siempre ha sido muy respetuoso de la ley, siempre ha actuado conforme a la legalidad. Él va a tener que hacer lo pertinente, lo que le corresponde", opinó.