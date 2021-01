Señalamientos no afectan posible reelección de titular de CEDH

Aunque la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, es señalada de supuestas presiones a jubilados para respaldarla en su elección, todavía podrá seguir participando en el proceso de selección del Congreso del Estado.



Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso afirmaron que, aunque la mayoría de los aspirantes tienen el apoyo de instituciones académicas y organizaciones, serán los legisladores y el pleno quienes definirán al próximo titular del organismo.



Al respecto, el diputado presidente de la comisión, Alexis Sánchez García, dijo que a Matzumoto Benítez la inscribieron los colectivos de búsqueda de desaparecidos pero cuenta con las mismas oportunidades que el resto de los 12 registrados.



“No tenemos ninguna presión y de mi parte no he recibido de ningún Poder, ninguna presión o recomendación”, aseveró.



Por su parte, la diputada Montserrat Ortega Ruiz dijo que, aunque corresponde a la comisión definir la terna, serán los 50 diputados los que deberán elegir al titular por mayoría calificada y hasta el día de la votación podría comprobarse si existen irregularidades.



La panista recordó que acaba de concluir el proceso para presentar documentación y los registrados todavía pueden completar su expediente durante esta semana.



“Sería irresponsable decir si están presionando a alguien; todos, la mayoría, traen un respaldo. La convocatoria lo establecía; si en un momento eran respaldados o apoyados, que debían de presentar la documentación correspondiente”.



“La mayoría de los expedientes tienen recomendaciones y están avalados por instituciones, colectivos, la Universidad Veracruzana, académicos e institutos. La decisión de la terna será tomada por la comisión y la decisión la tomará el pleno por mayoría calificada para elegir al próximo titular”, reafirmó



Reconoció que Matzumoto Benítez está siendo impulsada por los colectivos pero otros aspirantes tienen apoyos de terceras personas. “Ella está en las mismas condiciones que otras personas”.



Finalmente, añadió que no puede descalificar a ningún candidato o candidata e igualmente descartó presiones para favorecer a uno de los 13 inscritos.



“Yo no he recibido ninguna llamada ni nada de nadie; espero que sea un proceso correcto”, refirió Ortega Ruiz.