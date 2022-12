Señalan a MORENA y Bienestar de buscar enfrentar a pobladores de Tlaltetela

Al Sr. Director:A través de este importante medio de comunicación denuncio públicamente la utilización vil y descarada de programas sociales por parte del partido MORENA y autoridades de la Secretaría de Bienestar, en el municipio de Tlaltetela, Veracruz, por la necedad de construir otro banco del Bienestar en un terreno que ha usado por años la única biblioteca y que es su frente a calle Independencia, y se niegan rotundamente a reubicarlo, lo cual sí es posible.Como medida de presión desde el día lunes 28 de noviembre de 2022, se apoderaron del Palacio Municipal, reteniendo ilegalmente al personal que ahí labora, varias horas después los dejaron salir, no sin antes agredirlos físicamente.Al día de hoy continúa tomado el recinto de Gobierno municipal, y como no han podido cumplir su capricho, porque un grupo de pobladores defendemos la única biblioteca municipal y su área verde y de esparcimiento de los niños, ahora han decidido abusar de la necesidad de la gente y para imponerse, han convocado a todas las personas que reciben beneficios de programas sociales a congregarse en el Palacio Municipal a las 8.30 a.m., con la descarada intención de provocar un enfrentamiento con quienes defendemos un espacio único, porque la cabecera municipal no tiene espacios recreativos y culturales en abundancia.Desde este momento se hace responsable a MORENA y a un grupo de ejidatarios de cualquier otro acto de violencia que se genere en Tlaltetela, porque a pesar de haberse comprometido ante la Procuraduría Agraria a liberar el Palacio Municipal no lo han hecho, en cambio han convocado con engaños a adultos mayores, mujeres y jóvenes para que acudan a una supuesta reunión informativa urgente, esto efectuado por la “Servidora de la Nación” Rosario Morales quien abusa de su cargo.Se exige a MORENA y autoridades de la Secretaría de Bienestar poner un alto a su adelantada acción política, parecen andar en campaña. Además, es falso que quienes defienden el espacio de la biblioteca hayamos sido enviados por algún partido o servidor público.Se hace un llamado al Presidente de la Republica que frene esto que por parte de su personal han hecho político. Por nuestra parte sólo se pide la reubicación de la construcción de otro banco del bienestar, porque ya existe uno en la localidad. Resulta extraño que citen a la gente de programas sociales en un lugar que está tomado por morenistas y algunos ejidatarios.Nora Mendoza