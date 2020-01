Señalan a presidenta de padres de familia de robar cuotas, en primaria de Córdoba

Padres de familia de la escuela primaria Guillermo A. Sherwell, turno vespertino, tomaron las instalaciones para exigir cuentas a la ex presidenta Carla Guadalupe Serrano, quién aseguran se llevó dinero se las cuotas escolares y además sellos oficiales de la escuela.



Según inconformes, la ahora ex presidenta no entregó más de 30 mil pesos que se encuentran en una cuenta particular, el recurso es proveniente de cuotas escolares.



Ante ello, indicaron que ya procedieron legalmente contra la ex presidenta pues solo por la vía legal es como la Secretaría de Educación de Veracruz puede intervenir.



Los padres de familia indicaron que no van a liberar la escuela hasta que las autoridades competentes intervengan en el caso pues no es justo que no aparezca el dinero pues el recurso es destinado para el mantenimiento de la institución educativa.



Cabe señalar que está semana ésta es la segunda escuela en la que padres de familia señale presuntos desfalcos por integrantes de la sociedad de padres de familia por lo que piden intervención de las autoridades correspondientes.