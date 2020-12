SEP: educación en casa hasta semáforo verde

El programa Aprende en Casa y su método de aprendizaje continuará de manera permanente hasta que la pandemia por Coronavirus se haya declarado totalmente vencida, por lo que se mantendrá ese método de aprendizaje, dijo la Secretaría de Educación Pública (SEP).



La dependencia federal reiteró que el regreso a clases presenciales se realizará con el semáforo epidemiológico en verde, bajo un modelo mixto de enseñanza, semipresencial y con el uso de herramientas digitales.



El regreso a actividades presenciales se dará de forma escalonada, para que la mitad de los alumnos de cada grupo asista dos días a la semana. Los días viernes, los profesores definirán si llaman a los estudiantes que presenten algún rezago, realizan la descarga administrativa o brindan asesoría a distancia.



Durante su participación en la tercera conversación magisterial con directores y supervisores del Estado de México, el titular de la dependencia federal, Esteban Moctezuma Barragán, se comprometió a mejorar los contenidos educativos y anunció que a partir de enero iniciará el programa Aprende en Casa III.



“Los meses de aislamiento también han implicado desgaste debido a los problemas de comunicación que han surgido, no sólo entre alumnado y docentes, sino también entre éstos y las madres, padres y tutores, así como algunas afectaciones emocionales, por lo que el regreso a clases presenciales debe ser totalmente seguro, únicamente con el semáforo en verde y con la autorización de las autoridades educativas locales”, dijo.



En esta nueva etapa del programa se entregarán 161 millones de libros de texto gratuitos pero también se logró, por primera vez, la digitalización íntegra de estos materiales, de manera que todos los libros estarán disponibles en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).



También se generarán nuevos contenidos educativos, principalmente para la materia de Vida Saludable, Artes, Música y Deporte Escolar, así como nuevo libros de texto para Formación Cívica y Ética, a través de los cuales se buscará impulsar los valores, la moral y el civismo.



En la reunión, Moctezuma Barragán reconoció que la SEP desarrolló múltiples estrategias educativas, con el fin de no detener los aprendizajes y dotar de un espacio a las comunidades de enseñanza para trabajar de la mejor manera posible.



Llamó a las comunidades escolares a no hacer de las fiestas decembrinas la causa para retroceder en el semáforo epidemiológico y a ser agentes de la transformación para orientar a la sociedad sobre su cuidado.



En las entidades que lleguen al semáforo epidemiológico verde, el regreso a clases presenciales deberá darse en enero de 2021, mientras que en los Estados que se encuentren en amarillo la vuelta a las aulas podrá ser voluntario en un esquema de asesorías y a través de Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA), de acuerdo con lo que publicó El Universal la semana pasada.



Los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA), que serán instalados de manera voluntaria por las sociedades escolares, no representan la reapertura regular de las escuelas.



En los CCA se podrán impartir asesorías académicas de 45 minutos, sesiones de apoyo socioemocional o se podrán llevar a cabo trámites escolares, entrega de libros gratuitos, consulta de libros gratuitos, utilización de equipos y servicios, uso de infraestructura escolar, así como acciones de construcción y mantenimiento, entre otros.