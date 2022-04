La Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitó la ampliación de recursos por 32 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, para el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), esto, al ratificar la permanencia y ampliación de los beneficios de horario extendido y alimentación.La titular de la dependencia, Delfina Gómez Álvarez, expuso ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) integrada por los coordinadores parlamentarios de los distintos partidos políticos, así como por los miembros de la mesa de trabajo de la Escuela de Tiempo Completo, que con dichos recursos se atenderá a 8.9 millones de alumnos de 113 mil planteles del país.Es así que con el recurso solicitado se garantizarán los componentes de horario extendido, alimentación y mejoramiento estructural:“Nuestra meta es que a partir de 2023 pasen de 27 mil escuelas a 113 mil planteles beneficiados, así como de 3.6 millones de alumnas y alumnos a casi 9 millones de estudiantes atendidos”, refirió.De igual modo, Gómez Álvarez recordó que, para este año, se ejercerán 13 mil 964 millones de pesos en el programa LEEN, en apoyo de 45 mil planteles y 4.5 millones de estudiantes.Respecto al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) señaló que, mediante un estudio, se detectó que casi 20 mil escuelas, es decir, el 73 por ciento de las atendidas en el ciclo escolar 2020-2021, no se ubicaban en lugares con altos grados de marginación.Puntualizó que, de las 27 mil 67 escuelas atendidas por el PETC, en el ciclo escolar 2020-2021, poco más de la mitad eran rurales, 30 por ciento urbanas y sólo 18 por ciento, indígenas.14 mil 739 planteles proporcionaban alimentación a un millón 427 mil niños, lo que significa que el 46 por ciento no daba el servicio que suponía el instrumento.La titular de Educación Pública expuso que hubo preocupación por el manejo de los recursos, ya que se registró mucha intermediación y los beneficios no llegaban a todos y, en algunos casos, no se aplicaban.Incluso, sostuvo que el personal educativo señaló distintas irregularidades como rezago en pagos; descuentos injustificados; entrega incompleta o tardía de alimentos; mal manejo de recursos y sobreprecio en la compra de insumos.Por ello, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó resarcir esa situación con la premisa de que, si bien todas las escuelas requieren apoyo, hay algunas que lo necesitan más.Es así, que, junto con diversas instancias, se modificarán las Reglas de Operación del programa LEEN para fortalecerlo y, como se anunció, incorporar al componente de Infraestructura, el horario extendido y la alimentación.Mientras tanto, se replantea la entrega de los beneficios a través de La Escuela es Nuestra y los planteles del programa anterior son atendidos con los programas sociales de la actual administración.La funcionaria federal refirió que las Becas para el Bienestar Benito Juárez y La Escuela es Nuestra llegan a un mayor número de centros escolares, ya que en 2021, considerando ambos programas, se entregaron apoyos directos a alumnos y comités escolares en más de 256 mil escuelas frente a las 27 mil del anterior.Resaltó que se destinaron 43 mil millones de pesos, lo que contrasta con los casi 9 mil millones de pesos anteriores, en beneficio de los 10.1 millones de niñas, niños y adolescentes, frente a los 3.6 millones atendidos antes.Además, Delfina Gómez dejó en claro que nunca se dejó sin apoyo a niñas, niños y adolescentes beneficiarios de las ETC, a los que solo se les apoyaba con 300 pesos mensuales; ahora, dijo, reciben recursos de manera directa mediante una beca de 840 pesos mensuales.Para finalizar, convocó a los legisladores a mantener el trabajo conjunto, y señaló que una manera de hacerlo es con la participación tanto del gobierno federal como de las Cámaras de Diputados y Senadores en la asignación del presupuesto.