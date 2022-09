SEP y DGETI no cumplen con darle base a 14 mil docentes en el país

En el país son 14 mil docentes a los que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) no les ha cumplido en el tema laboral dándoles una base a la que por derecho les corresponde.Veracruz es la entidad con el mayor número de personal docente en esta situación, pues es también con el mayor número de alumnos en este sistema de educación media superior.Ocho maestrías de veintidós que están en el mismo problema se manifestaron afuera del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicio (CBTis) 48 “Mariano Abasolo”, donde es su centro de trabajo, algunos desde hace seis años, laborando por contratos que al vencerse vuelven a firmar por un corto periodo.Los maestros de diversas áreas, detallan que no están dispuestos a afectar la educación de sus alumnos, por eso la manifestación pacífica, la hacen después de sus horarios de estar frente a grupo, colocaron una lona y se pronunciaron enérgicamente para ser escuchados.“Fuimos contratados bajo la Ley del servicio profesional docente en mi caso en el 2016 y en el 2018 se me evalúa para ver si cumplo con la función docente y obtengo un resultado favorable, tengo seis años trabajando en este plantel de manera prudente de manera sensata he sido capacitada desde el 2016 hasta el día de hoy, cumpliendo con la ley, el último reconocimiento que recibí fue otorgado el 26 de agosto de este año, un reconocimiento por la implementación de práctica docente, lo único que pedimos es que se cumpla con el derecho que nos atribuye una ley con la cual se nos contrató, derogada en 2019, entró en vigor la ley para la carrera de maestras y maestros y no vemos certeza laboral, no vemos estabilidad, ni beneficios para nuestra familias, nuestra inconformidad no es con el plantel, no es con la directora, nuestra inconformidad es con la SEP, la Subsecretaría de Educación Media Superior y con el subsistema, la DGETl”, destacó una docente.“Van 3 contratos, el primer contrato que me dieron fue de 6 meses, el siguiente contrato de 18 meses cuando se suponía que me deberían entregar la base definitiva, me dieron un contrato después de 5 meses y una quincena y me cortaron el pago en el mes de agosto, y me pagaron hasta enero; es decir, me tocó ver a mis compañeros que cobraron septiembre, octubre, noviembre, diciembre, a mí en navidad me mandaron sin un peso a mi casa”, destacó el profesor Jorge Arturo Schellius Ortiz.