Separan a oficial del Registro Civil de Camerino Z. Mendoza por presunto acoso sexual

Debido a un señalamiento de presunto acoso sexual, el oficial del Registro Civil de Camerino Z. Mendoza, Rodolfo Torres, fue separado de su cargo, indicó la secretaria general del Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio del Municipio de Mendoza, perteneciente a la CROM, Silvia Poceros Ortega.Mencionó que lamentablemente una trabajadora del ayuntamiento se vio en esa situación y tuvieron que intervenir, tanto informando al alcalde como al Gobierno del Estado.Indicó que el titular de la Dirección General del Registro Civil, Carlos Córdova Vega, dispuso la separación del cargo de ese oficial y en su lugar está como interino el coordinador regional.Señaló que la afectada no ha interpuesto denuncia por esos hechos, pero por parte del sindicato se le ofreció no sólo el apoyo, sino la ayuda legal en caso de que quiera proceder.La dirigente sindical comentó que es la primera ocasión en que tienen que atender un asunto de este tipo.Agregó que en la presente administración municipal no han tenido ningún problema e incluso las prestaciones se le pagan conforme a derecho.