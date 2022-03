Separan del cargo a paramédico y policía por fotos del cadáver de Octavio Ocaña

El Poder Judicial del Estado de México informó sobre la separación del cargo público de una paramédica y un policía del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli por su probable responsabilidad en el delito contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, esto en relación con el caso del actor Octavio Ocaña.A través de una tarjeta informativa, el PJEM dio a conocer que lo anterior fue la medida cautelar que impuso una jueza de control con sede en el Distrito de Tlalnepantla.En audiencia inicial por formulación de imputación, las defensas de los acusados -Marcelina “N” (paramédica) y Raúl “N” (policía de investigación)- solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que contarán con 144 horas para que la juzgadora resuelva si son o no vinculados a proceso por haber cometido dicha conducta.Además de la separación de su cargo, se le impuso a Marcelina “N” la presentación de una garantía económica de 5 mil pesos, mientras que Raúl “N” una garantía económica de 8 mil pesos, pues siguen su proceso en libertad.Es así que, el próximo 21 de marzo se resolverá la situación jurídica de ambos exservidores públicos.El 31 de octubre del 2021, el actor Octavio Ocaña, de 22 años de edad, de la serie televisiva "Vecinos", murió por un disparo de arma de fuego en la cabeza, dentro de su camioneta, en la que viajaba acompañado por dos personas y la cual se estampó en una lateral tras una persecución de policías municipales de Cuautitlán Izcalli, porque el joven no quiso detenerse, según la indagatoria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).Sin embargo, las circunstancias del deceso del actor que de niño interpretó a Benito Rivers en la serie de televisión "Vecinos", levantaron polémica y confusión, toda vez que se difundieron videos en los que se observa a los elementos municipales rodear la camioneta, revisarla sin guantes, incluso en el interior, mientras la víctima, con sangre en el rostro, sigue con vida y mueve la mano.Hasta el momento, la familia del actor ha demandado a las autoridades un nuevo peritaje, incluso contratado a peritos externos, con la finalidad de demostrar que no fue el actor quien se disparó en la cabeza, como lo señala en las versiones de la FGJEM.Para los familiares de la víctima, Octavio Ocaña no se disparó sino fue a causa del abuso policiaco que perdió la vida.