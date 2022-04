Sequía golpea a producción cañera de Veracruz; no llega la lluvia

El cambio climático ha empezado nuevamente hacer mella en la región cañera en la zona centro de Veracruz.En los últimos días las temperaturas han rebasado los 35 grados y la sequía golpea gravemente los cultivos de caña de azúcar, sobre todo a la que está por cosecharse en la zona de abasto de los 11 ingenios de la zona de Córdoba.Dirigentes cañeros coinciden en que desde febrero pasado no ha caído una lluvia considerable; las que ha habido no alcanzan a mojar bien la sepa de la caña, sobre todo la que está por cosechar, que urge que reviva para que no se vacíe su sacarosa.Pero la lluvia ha faltado, según informes de ambientalistas, por varios factores: la tala inmoderada en la región montañosa y la falta de siembra de árboles en las faldas del Pico de Orizaba, lo que ha ocasionado prácticamente la desaparición del último glaciar del volcán Pico de Orizaba, que pone en riego se quede totalmente seco el río Jamapa.Por otro lado, están las quemas de cañales de manera irracional, del que los dirigentes cañeros señalan que es un mal necesario porque cada vez se escasea más la mano de obra y por otro lado, es la única forma de adelantar en la cosecha de la vara dulce.Veracruz, es productor del 40 por ciento de la producción de azúcar en el país y este sector agroindustrial es uno de los principales generadores de mano de obra, de allí, la urgencia de cosechar de acuerdo a los tiempos de su ciclo azucarero, coinciden presidentes de las organizaciones cañeras de ingenios de esta región de Córdoba.Las altas temperaturas que se han sentido en esta región, algunos ingenios como La Margarita, han actuado de manera estratégica al cosechar la caña que se encuentra en los lomeríos porque es la que reciente más la sequía, dijo Carlos Celestino, miembro del Comité de la Unión Local de Cañeros A.C.La idea, explicó, es seguir mejorando el rendimiento del Karbe, que se lleva hasta el momento 121.616 kilogramo de Azúcar Recuperable Base Estándar y terminar la zafra entre el 25 y 26 de este mes de abril.Por su parte, el presidente de la Unión Local de Cañeros A.C, de Ingenio Central Potrero, José Luis Gordillo Fernández, dijo que el problema es que la gente, los cortadores, se empiezan a ir, regresan a sus pueblos.Es gente que viene contratada de los municipios de la sierra de Zongolica y que en esta Semana Santa, como todos los años, se van, algunos regresan y otros, ya no, porque el calor los agobia y estas cuadrillas vienen de zonas frías.Los ingenios de esta zona están entrando a la recta final de su cosecha, y al regresar los cortadores a sus lugares de origen, como en el caso de ingenio Central Motzorongo, que contrata gente del estado de Chiapas, empieza la escasez de la mano obra.Ante esa situación, algunos ingenios como Central Potrero y otros que pertenecen al Grupo Beta San Miguel, ya están buscando alternativas de solución, como es la adquisición de cortadoras de caña, que en algunos lugares ya están en periodo de pruebas.Mientras tanto, organizaciones cañeras como la CNPR y la Unión Local de Cañeros A.C que presidente Ángel Gómez Tapia y José Luis Gordillo, incentivan a los cortadores con la entrega de despensas, despensa de verduras; les llevan fruta, agua de frutas y suero hasta los campos de cosecha, para que aguanten seguir cortando la caña.La intensa sequía ha hecho mella también en la zona de abasto del ingenio La Providencia, porque es caña que viene del llano, que colinda con el municipio de Tierra Blanca, y la caña libre que está llegando de Tres Valles, expuso Sixto Sánchez Ramírez.Es caña que ya prácticamente no trae azúcar, debido a que en esa región como en gran parte del Estado, no ha llovido, comento.Apuntó que en la región de Omealca hay más de 100 pozos profundos, pero más de 50 estos no han sido equipados, debido a la crisis económica, de no ser así, esta región sería más productiva.En resumen, el cambio climático, la falta de siembra de árboles y la urgencia de nuevos modelos de producción y cosecha, hace que las altas temperatura afecten al cultivo de la caña de azúcar de la zona centro del Estado.