Ser bombero es una forma de vivir la vocación sacerdotal y la caridad cristiana: Padre Óscar

“Hay que servir a los demás desde cualquier trinchera, ¿por qué no hacerlo desde el cuerpo de Bomberos? donde algún hermano puede también necesitar ayuda”, es el pensamiento del sacerdote Óscar Fabricio Martínez Limón, quien desde hace 8 años, por invitación del Mayor Abraham Aiza Avalos, llegó a la corporación para quedarse hasta que Dios se lo permita. Hoy el presbítero cumple 14 años de ordenación sacerdotal.



Es extraño ver un sacerdote vestido de bombero; sin embargo, la gente lo ha ido aceptando. Antes era criticado porque los días que le corresponde guardia en el cuartel de bomberos también apoya cuando hay algún fallecido.



El simple ulular de la sirena pone en alerta el padre Fabricio, quien aclara que no realiza servicio cuando tiene pendientes en la iglesia. Primero son los feligreses refiere, y eso lo tiene muy presente. No descuida su labor en la Iglesia Católica, y desde hace dos años fue asignado a la iglesia de San José Obrero en el municipio de Omealca que pertenece a Diócesis de Córdoba.



Para el padre Óscar ser miembro activo es un llamado, una vocación de servicio a la comunidad, es una forma de aplicar la caridad cristiana, la forma de vivir el amor de Dios.



Señala que el bombero es un servidor público con un entrenamiento exigente, pero según “algo con lo que se nace y no cualquiera puede hacerlo, pero su servicio en la corporación es algo más espiritual, el acompañamiento cuando alguien pierde la vida”.



Expresa que fueron tres motivos que lo impulsaron a pedir ser miembro honorario del H. Cuerpo de Bomberos.



Primero porque el padre Francisco J. Krill, fundó el H. Cuerpo de Bomberos en Córdoba, el segundo motivo el testimonio de los hermanos sacerdotes en EU, que están involucrados con las corporaciones en trabajo sacerdotal y vi que aquí no había nadie y el tercer motivo, el ideal de hacer un servicio.



Además, señala que si para los elementos del Ejército o la Marina “la patria es primero” para los sacerdotes es la salvación de las almas. “Y eso fue lo que me impulsó a ingresar”.



A pesar de la satisfacción que le deja ser parte de la corporación en donde inició sólo como miembro honorario, señala que antes de todo es sacerdote, pero trabaja igual que sus compañeros, tiene guardias nocturnas los martes de 9 de la noche a miércoles 6 de la mañana.



Porta con mucho cuidado el equipo con el que presta servicio y que consta además de la estola morada que es para confesar, los santos oleos, radio portátil que tiene la frecuencia de bomberos y el casco es el modelo neoyorkino.



El chapetón tiene simbolismo. Arriba el nombre de la corporación, le sigue una cruz que es el símbolo sacerdotal, que significa “mi fortaleza es Cristo, a quien le pido me fortalezca porque vamos a arriesgarnos”.



En medio va número de escalafón, pero en su caso el 178 no es de escalafón, sino un número inventado que “significa que nací el 17 de agosto”.



Dijo además que antes de que falleciera el Mayor Abraham le dio permiso de portar radio, placa encapsulada y torreta en su vehículo particular.



El padre Óscar refiere que su satisfacción más grande, es serle útil a la gente, “no quiero cargos diocesanos, ni amistades con gente pudiente, ni la mejor parroquia. Con todo respeto eso para mí es basura. Creo que ya encontré el lugar que tengo que ocupar en la iglesia”.



Cabe señalar que forma parte de la corporación integrada por 69 elementos, que prestan servicio a 14 municipios de los cuales sólo Córdoba y Fortín les dan un donativo voluntario por lo que enfrenta diversidad de carencias en equipo personal principalmente, pese a ello es una de las corporaciones más importantes de la zona centro.