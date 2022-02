Sergio Gutiérrez y morenistas son comparsas del Presidente y la Revocación: PRD

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pronuncia en contra de la revocación de mandato, porque con ello se pierde el sentido de la ley, aseveró el diputado federal Jesús Alberto Velásquez Flores, al agregar que se trata de una ratificación orquestada por MORENA y donde funcionarios y los ahora morenistas como Sergio Gutiérrez Luna, sirven de comparsa.Durante entrevista, el legislador perredista explicó que la idea de la Revocación de Mandato, es que la ciudadanía la promueva, pero aquí es el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) quien lo está haciendo.“Aquí pareciera que es una ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador; cuando no debería ser así, porque la ley lo dice muy claro, es el pueblo quien debiera revocar el mandato de un Presidente”, dijo Velasquez Flores.El líder perredista dijo que está muy claro que es el partido del Presidente quien está promoviendo esta acción y aunque está prohibida la publicidad electoral para este caso, el presidente todos los días habla de ello, así como los integrantes de su partido.“El propio partido político y los diputados de MORENA; lastimosamente vemos el papel tan desagradable que jugó el Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutierrez cuando incluso amagó con denunciar penalmente a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual es muy lamentable. Y después se tuvo que retractar”.A decir de Jesús Velásquez, el servir de comparsa a este ejercicio que definió como “lastimoso”, no debería estar sucediendo y menos por parte de legisladores como Sergio Gutierrez, ya que con ello se prestan al fraude.“Por eso en el PRD no estamos de acuerdo ni estamos hablando en lo más mínimo de lo que es este ejercicio fraudulento”, asentó.Por otra parte, el diputado federal del partido del Sol Azteca, dijo que a todo esto, hay que sumarle el descuento que le hacen al INE de casi cinco mil millones de pesos, lo cual va a generar también la imposibilidad de realizar este ejercicio “como debería de ser”.Para finalizar, Jesús Velásquez dejó en claro que la revocación de mandato es un tema plagado de irregularidades y de actuaciones lastimosas por parte de algunos funcionarios, “destacando el papel de comparsa desagradable que llevó el diputado Sergio Gutierrez Luna, Presidente, lastimosamente del Congreso Federal”.