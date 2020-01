Sería difícil tirar legalización de aborto si hay nuevo Código Penal Nacional

En caso de aprobarse la despenalización del aborto contemplada en la propuesta del nuevo Código Penal Nacional, podría ser combatida mediante un juicio de amparo, sin embargo, es muy difícil que prospere tal recurso porque ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Al manifestar lo anterior, el presidente del Foro Liberal de Abogados de Veracruz, Roberto Rodríguez Cruz, expuso que los grupos católicos que promueven la vida podrían recurrir a la ley de amparo para tratar de echar abajo la legalización del aborto que se contempla en la propuesta de creación de un nuevo Código Penal Nacional.



No obstante, recordó que en el Estado de Oaxaca y en la Ciudad de México ya es legal el aborto, por lo que hay precedentes y sería difícil revertir la decisión del Congreso de la Unión, en caso de que aprobara el Código Penal Nacional, sin embargo, llegado el momento, la SCJN tendría la última palabra.



De prosperar esa iniciativa, añadió que será una disposición de obligatoriedad en todo el país, por lo que ya no sería necesario reformar los Códigos Penales y los Códigos de Procedimientos Penales de las entidades federativas.



Y una vez que cobre vigencia, las mujeres veracruzanas ya no se trasladarían al Estado de Oaxaca o a la Ciudad de México para practicarse un aborto, toda vez que las clínicas y los hospitales públicos y privados tendrían la obligación de atender esas solicitudes.



Manifestó que la postura de las iglesias que se oponen a la despenalización del aborto, es arcaica ya que no se adecuan a la realidad que vive el país.



“Toda la inseguridad, toda la falta de empleo y toda falta de oportunidades, se debe a un crecimiento demográfico sin control y por más que en el país se adopten medidas de austeridad para obtener más recursos, no habrá lo necesario para satisfacer las necesidades de toda la población”.



Rodríguez Cruz añadió que la legalización del aborto también reducirá la muerte de mujeres, ya que al no estar permitido, lo hacen de manera clandestina y en condiciones insalubres y sin ninguna seguridad.