Sería fraude la consulta sobre Ejército sugerida por AMLO: Consejero del INE

Para José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), es “un fraude a la Constitución” la consulta popular que pretende o pretendía hacer el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, para que los ciudadanos decidan si el Ejército continúa realizando labores de seguridad pública en las calles hasta el año 2028 o que regrese a los cuarteles en marzo de 2024.Cabe recordar que el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, había dicho que promovería la consulta popular si el Senado de la República no avalaban prorrogar hasta el año 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, sin embargo, el martes de esta semana se aprobó el dictamen.No obstante, el consejero aclaró que los diputados federales establecieron reglas claras para organizar los procesos de democracia directa y no se están respetando, debido a que no se consideraba al INE para ese ejercicio, que constitucionalmente es el organismo encargado de organizar y desarrollar las consultas populares.En entrevista vía telefónica, recordó que la mayoría de MORENA en el Congreso de la Unión logró la reforma para introducir al texto constitucional las figuras de la Consulta Popular y la Revocación del Mandato que deben organizarse por el INE, esto último, agregó, fue un compromiso que la oposición “le sacó” a esa mayoría legislativa.Tan sólo el artículo 3 de la Ley Federal de Consulta Popular, señala que en el caso del Instituto, la organización y desarrollo de la consulta popular será responsabilidad de sus Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas en el ámbito central; en lo concerniente a los órganos desconcentrados, serán competentes los Consejos y Juntas Ejecutivas Locales y Distritales que correspondan.“Pero es lamentable que, o bien no se le dan los recursos necesarios al INE para organizar esos procesos, o se le excluya. Yo llamaría a eso un fraude a la Constitución (Política de los Estados Unidos Mexicanos) porque existen reglas claras y no se respetan, evidentemente eso no debe ser tolerado en un país que aspira a consolidar su democracia”.