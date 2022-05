Servicio de TELMEX sufre “sabotajes”, en Coatzacoalcos

En un lapso de un año, Teléfonos de México en Coatzacoalcos ha recibido por lo menos 10 sabotajes, presuntamente ataques de la “competencia”.El secretario general del Sindicato de Telefonistas, Felipe Sermeño Gómez de la Casa, dijo que el señalamiento directo hacia una empresa en sí no pueden hacerla como sindicato, es por ello que solo piden comprensión a la población cuando hay cortes de servicio.Sin embargo, sostuvo que la tarea de las denuncias lo hace la empresa como tal."No nos podemos atrever a señalar que es competencia desleal porque no tenemos los parámetros como sindicato, lo que apelamos es a la comprensión de la población y nuestro compromiso es restablecer el servicio lo antes posible. Ya la tarea de esos sabotajes corresponde a la administración de TELMEX", dijo.Relató que cuando han ocurrido estos "sabotajes", los trabajadores se avocan a informar y reparar para evitar que la afectación se prolongue."Aquí nosotros lo que hemos hecho cuando ha ocurrido es informar a la población para tratar de obtener su comprensión en lo que reparamos y cuál es la razón por la que hay veces se quedan sin el servicio, afortunadamente ya toda la empresa está migrando a la tecnología a fibra óptica en gran medida eso ha despejado la posibilidad de que tengamos daños en la red de cobre", mencionó.Gómez de la Casa lamentó que estos hechos hayan sido constantes, y reveló que es un problema a nivel nacional."No es exclusivo de Coatzacoalcos, en un año ha habido 10 cortes, realmente se han dado tanto en colonias como en zonas céntricas, no hay un parámetro", finalizó.