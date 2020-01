Servidores de la Nación no han padecido crimen en región Orizaba

Poe fortuna, en la zona de Orizaba y municipios cercanos, los servidores de la nación responsables de promover los programas sociales del Gobierno Federal no han sufrido alguna situación de inseguridad, indicó el delegado regional de programas federales, Rogelio Rodríguez García.



Y es que a diferencia de otros lugares en el país, los únicos dos hechos que se han registrado son el robo de dos celulares a servidoras pero esto ocurrió en la calle y sin provocarles alguna situación grave a las mujeres.



"Aquí en esta región que me toca coordinar, que es la 09 Orizaba, no hemos tenido alguna problemática de este tipo", sin embargo, dijo que toman sus precauciones y han estado en contacto con el banco del Bienestar para coordinarse.



Pero también han pedido a la gente que tomen sus medidas de precaución al momento de cobrar sus apoyos y así no ser objeto de situaciones donde resulten asaltados.



"Por eso tomamos nuestras medidas; de entrada, difundimos y recordamos que los apoyos no los otorgamos nosotros, sino que el apoyo se da directamente al beneficiario. Los servidores de la nación no traen consigo dinero".



Añadió que también cuentan con el apoyo de la Policía cuando se hace el pago a los beneficiarios.



De igual forma, se le preguntó si en el momento de hacer los censos y visitas para dar a conocer a la gente los programas, los trabajadores de la Secretaría del Bienestar no han sufrido alguna situación de peligro o inseguridada a lo que dijo que sólo fue a dos personas que asaltaron en la vía pública.



"Pero por el hecho de ser servidores de la nación no hemos tenido algún tipo de amenaza; esperamos no tenerla. También debo decir que tenemos coordinación con Policía Estatal y Municipal".



Y es que en recientes fechas se dio a conocer que en 50 municipios de Estados como Tamaulipas, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Sonora, por diversas situaciones, entre estas delincuencia y conflictos entre los mismos pobladores de las comunidades, los servidores de la nación han dejado de trabajar o lo hacen de manera intermitente.