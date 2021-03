Servidores de la Nación no pasan por filtro especial: Bienestar tras captura de presuntos homicidas

El delegado de los Programas Federales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aclaró que las cinco personas detenidas este miércoles por un doble homicidio de empleados federales en José Azueta hace dos años ya no laboraban en la Secretaría de Bienestar y la Fiscalía General del Estado se encargará de las investigaciones.



Según se reportó, el 23 de marzo de 2019, Justino C.S. e Ignacio G. despidieron a los implicados por presuntos malos manejos, siendo amenazados de muerte. Al día siguiente ambos fueron asesinados a balazos por dos encapuchados que llegaron en un vehículo y luego huyeron.



Tras las indagatorias, dos mujeres y tres hombres fueron aprehendidos en la localidad de Antón Lizardo, en Alvarado, por el delito de homicidio doloso calificado.



"Es muy lamentable la muerte de nuestros compañeros, esperemos que sea una investigación con todo lo que la ley manda", dijo el Delegado al respecto.



Comentó que para la contratación de los Servidores de la Nación no hay filtro, porque los incorporan de buena fe.



“No es un trabajo de alta especialidad porque los de otras áreas de Gobierno y no amerita filtros especiales", dijo.