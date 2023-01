Sesver ordenó “suspender” Congreso de Medicina Estética de la Universidad del Conde

Elementos de la Secretaría de Salud y de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Veracruz ejecutaron la “suspensión” del XXVI Congreso Internacional de Medicina Estética, Cirugía Estética y Obesidad, organizado por la Universidad del Conde (UDC).Dicho evento se celebraría los próximos 19, 20 y 21 de enero en el Hotel Galerías Plaza Veracruz, de Boca del Río. Tras la negativa, dicha Universidad recurrió al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz para invalidar la “suspensión” por parte de la Secretaría de Salud.Con fecha del 17 de enero, el Juzgado 5º de Boca del Río determinó obsequiarla suspensión provisional 23/2023 a beneficio de la Universidad del Conde y, con lo anterior, dicho plantel podría continuar con la organización del encuentro.De acuerdo con el juicio de amparo 23/23, la Universidad reclamó el procedimiento administrativo de sanción, del cual deriva una orden de “clausura, suspensión o visita” del XXVI Congreso Internacional de Medicina Estética, Cirugía Estética y Obesidad en Boca del Río.De acuerdo con el expediente, el pasado 8 de enero personal de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz y de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios se presentaron en el Hotel Galerías y le notificaron de dos procedimientos administrativos en contra de la Universidad.“Asimismo le manifestaron que contaban con órdenes de sus superiores jerárquicos para verificar y clausurar o suspender el Congreso en comento y le solicitaron a su vez la cantidad de cincuenta mil pesos para hacer caso omiso a dichas órdenes” detalla el documento.El Juzgado Quinto alertó que anteriormente la Universidad del conde promovió el amparo 1156/2022-VI, contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y contra la Secretaría de Salud e igualmente por la organización del Congreso de Medicina Estética.“Aspecto que se destaca aquí porque no se hizo referencia alguna a esa situación en la narrativa de la presente demanda. Esto es, no hay mención de si se trata de un diverso congreso, o fue reprogramado, ni qué sucedió en aquella ocasión en que atribuyó conductas semejantes a otros funcionarios o personas que se ostentaron como tales” dicta el resolutivo.Y es que en ambos escritos (el 23/2023 y el 1156/2022), la Universidad alude a servidores de dependencias de gobierno, no dice si realizó alguna denuncia por los actos de corrupción o extorsión que refiere haber sufrido y que pudieran estar siendo cometidos por individuos ajenos a oficinas gubernamentales.La Universidad consiguió a su favor la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado guardan, y que no se ejecute la orden de clausura, suspensión o visita del XXVI Congreso Internacional de Medicina Estética, Cirugía Estética y Obesidad“Por lo que las autoridades responsables no deberán obstruir la celebración del mencionado congreso” indica el documento.