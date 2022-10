SESVER sigue investigando supuesto robo de ultrasonido portátil, ocurrido en 2020

El director administrativo de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), Jorge Sisniega Fernández, afirmó que se está investigando el supuesto robo de un equipo de ultrasonido portátil, ocurrido en 2020, indicando que hasta el momento no se puede afirmar que se propiedad de organismo sanitario.“Es una investigación que se está llevando a cabo, lo primero que tenemos que garantizar es que sea un equipo que pertenezca a Servicios de Salud de Veracruz, no por ser un equipo médico significa que es del Gobierno del Estado”, aseveró.Tras participar en la inauguración de la Feria de la Salud en el Parque Juárez de Xalapa, Sisniega Fernández aseveró que comprobarse que es un equipo de SESVER se tomarán las medidas pertinentes en contra del trabajador, al que ya tienen plenamente identificado.“Estamos revisando si continúa ahí, y si es un delito el que se cometió nosotros procederemos. No tenemos el dato (si sigue trabajando ahí) nos acaban de pasar la información y vamos a informarles en tiempo y forma”, precisó.Cabe recordar que en meses pasados se denunció el presunto robo de este equipo y aunque se presentaron denuncias, supuestamente no se ha avanzado en la integración de la carpeta de investigación.“Tenemos que hacer cruce con los inventarios, revisar números de serie, recordemos que hay equipo en la Secretaría de Salud que tiene hasta 20 años acá y entonces tenemos que ver que sí haya sido entregado a (la actual) administración”, expresó.Por lo que reiteró que se tiene que verificar si realmente se sustrajo de las unidades móviles que se resguardan en la bodega de Banderilla, tal como se señaló en la denuncia.Además comentó que podría tratarse de equipo médico adquirido por cualquier particular: “puede ser privado, puede ser otra institución de salud pública”.Jorge Sisniega Fernández calculó que la investigación pudiera llevarse máximo un par de semanas y refirió que de los inventarios que se realizan, es la primera vez que les ocurre una situación de este tipo.“Nosotros hemos llevado a cabo inventarios y vamos revisando faltantes de administraciones anteriores, de esta administración y es la primera vez que nos ocurre algo así, y tampoco con medicamentos, para nada”, precisó.