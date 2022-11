SEV a docentes: “No hay justificación para no trabajar”, ya tienen fecha de pago

El secretario de Educación de Veracryz, Zenyazen Escobar García, hizo un llamado a los profesores ya no impedir clases con su protesta para exigir el incremento salarial prometido por la Federación, pues ya se anunció que se pagará en la primera quincena de noviembre."El Gobernador está haciendo un esfuerzo grande, y voy a explicar por qué fue tanto el tema: por ejemplo, si un compañero con plaza completa ganaba 8 mil o 7 mil mensuales, hoy va a ganar 11 mil 700 pesos permanente, no como bono, y el salario se queda ya así. Al final a nosotros nos va a costar el siguiente año otros 700 millones de pesos", dijo.Añadió que hasta ahora ha sido la SEV respetuosa de las expresiones de cada uno de los docentes, pero también se debe decir que el respeto a los derechos está plasmado en fechas de pago."Por ello no hay justificación para no trabajar. El llamado es que ya están los pagos. Como Secretaría hemos sido tolerantes, pero también cuando los padres y madres de familia reclamen, lo que nosotros les diremos es que ya está calendarizado el pago".Aunque reconoció que en este momento el Gobierno del Estado no tiene esos 700 millones de pesos, aseveró que para las fechas ya calendarizadas lo poseerá."Nosotros ahorita no tenemos el dinero, el Gobierno Estatal no tiene los 700 millones de pesos, pero lo vamos a tener días antes de que llegue el 15 de diciembre.“Hago la invitación a los compañeros maestros que se están manifestando en los diferentes puntos y en diferentes plazas como la Lerdo (en Xalapa), porque ya se les dio calendario de pago".Detalló que el 14 de diciembre se pagará la quincena ordinaria 23; 14 de diciembre quincena 23 adicional 1 movimiento personal; 14 de diciembre del 2022 quincena 23 adicional 3, primera parte de aguinaldo y prima vacacional; 15 de diciembre quincena 23 adicional 2.Para el 16 de diciembre, quincena ordinaria 24; 16 de diciembre quincena 24 adicional 1, compensación docente, administrativa, gratificación; 16 de diciembre quincena 24 adicional 2; bono anual de despensa, paquete navideño,canasta navideñaY el 16 de diciembre quincena 24 adicional 3; prestaciones homologados, apoyo a la superación académica; 16 de diciembre quincena 24 adicional 5, movimientos de personal; 30 de diciembre quincena 24 adicional 4, segunda parte del aguinaldo.“Los compañeros dicen que no es bono sino aumento, pero ojo, ese nombre (Bono del Bienestar) se lo puso el Gobierno Federal, ese es el aumento, el Bono del Bienestar, aumento 1, 2 y 3 por ciento. Si están diciendo que no es aumento, les digo que este es el aumento y se paga el 15".