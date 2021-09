SEV abandonó a escuelas de Veracruz Puerto; no regresaron a las aulas

Directores de diferentes escuelas primarias estatales de la ciudad de Veracruz emitieron un posicionamiento en el que afirman que no regresaron a clases presenciales porque las instalaciones no están en condiciones para atender a los estudiantes.



Argumentan que algunas son un riesgo debido a la falta de mantenimiento, otras no cuentan con servicios básicos y no tienen equipo a causa de los robos de los que han sido blanco a lo largo de la pandemia.



"A toda la comunidad veracruzana y a nuestras querida comunidade escolar: Queremos compartirles una situación preocupante y triste, basada en hechos reales".



"Madres y padres de familia: las escuelas del municipio de Veracruz siguen sufriendo deterioro. Porque algunas de ellas tenemos más de 100 años de construcción y un año y medio de falta de uso. Otras han sido saqueadas constantemente y no se les ha podido dar mantenimiento por no tener presupuesto", exponen.



A lo largo de un video en donde muestran las condiciones en las que se encuentran las escuelas, reprochan que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) tenía conocimiento desde el año pasado que los planteles estaban siendo objeto de saqueo.



Pero no hubo acción para detenerlos y tampoco para rehabilitarlas.



"Desde el 14 de junio del año pasado habíamos hecho del conocimiento a las autoridades que las escuelas estaban siendo vandalizadas. Esta situación, lejos de mejorar, lamentablemente ha empeorado, lo cual nos imposibilita para recibir a nuestros alumnos".



Las inclemencias meteorológicas, la delincuencia y el abandono mantienen a las escuelas sin condiciones.



Reprochan que el seguro de las escuelas por robo opera pero los padres de familia deben pagar el deducible.



Explicaron que esto es un llamado de atención a la SEV porque son los dueños de las escuelas:

"Pudieron contratar una póliza empresarial con el Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V. pero no se quieren hacer responsables del pago del seguro que ellos mismos contrataron".



Ahora, piden con urgencia el apoyo de las autoridades.