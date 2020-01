SEV carece de recursos para liquidar adeudo de 6 mil mdp por seguros institucionales

El secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García, no descartó solventar el adeudo por concepto de seguros institucionales a través de "confiscar bienes" a exservidores públicos de pasadas administraciones.



Lo anterior, tras reconocer la insolvencia de la SEV para pagar dicho pasivo, equivalente a 6 mil millones de pesos.



"El pueblo de Veracruz estaría conforme –en cierto momento– en que aquellas personas que se llevaron el dinero hagan lo correspondiente, retomar las denuncias que ya hicieron algunos sindicatos y de ahí, confiscar los bienes que se tengan y así retomar", explicó.



Refirió que ante el adeudo por seguros institucionales heredado desde la administración de Javier Duarte de Ochoa, la SEV carece de uno o más fondos para resarcir el daño, por lo anterior, no descartó usar los bienes recuperados, venderlos y pagar las deudas.



"Lo complicado es que es una deuda heredada, es difícil llegar a la institución y ver que tienes que pagar cosas de dinero que se robaron. No hay un recurso que puedas asignar de todo tu presupuesto para reponer lo que se llevaron", explicó.



Por lo anterior, previó reunirse con la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, para dar seguimiento a las querellas formuladas por la SEV.



“Es un tema que tiene que ver con la Fiscalía porque el desfalco que hay por parte de los seguros institucionales es de 6 mil millones de pesos (...) Tendríamos que estar retomando denuncias. Hemos hablado con sindicatos que hicieron las denuncias correspondientes con el tema de seguros institucionales y ver (qué hacer)”, dijo.